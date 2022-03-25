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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве продолжил снижение

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к коронавирусу: за последнюю неделю он сократился с 45% до 43,6%, сообщает портал "Стопкоронавирус.рф".

По данным ресурса, первый компонент прививки получили 7 412 832 человека. Полностью курс вакцинации завершили 7 067 995 жителей Москвы.

По информации портала, Москва не соответствует ни одному критерию "региона, свободного от COVID-19": охват тестированием не менее 300 человек на 100 тыс. населения, заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

Согласно информации "Стопкоронавирус.рф", уровень коллективного иммунитета снижается и в целом по стране. Сейчас он составляет 49,7%, неделю назад оценивался в 51,7%. Снижение коллективного иммунитета в России отмечается восьмую неделю подряд.

Согласно оперативным данным, вакцинация от коронавируса первым компонентом препарата в РФ сегодня проведена 89 070 668 раз, вакцинация вторым компонентом проведена 85 335 022 раза.

В РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт". В конце января 2022 года началась вакцинация подростков 12-17 лет вакциной "Спутник М".

Вакцинация от коронавируса в РФ бесплатная и является доступной для любого гражданина России, если нет медицинских противопоказаний.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус
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