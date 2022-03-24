Глава Крыма сообщил о блокировке своего YouTube-канала

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Канал главы Крыма Сергея Аксенова в YouTube заблокирован.

"Youtube заблокировал мой канал. Честно говоря, плевать. Тем более что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о "свободе слова". Но мы это и так знаем", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее Союз журналистов России попросил Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру принять меры в отношении компании Google и видеохостинга YouTube из-за цензуры российских СМИ.

При этом председатель СЖР Владимир Соловьев отметил, что в обращении нет призыва к блокировке ресурсов, но "предвзятая модерация и откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам российского законодательства".

Ранее в пресс-службе YouTube сообщили, что будут блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством, в связи с действиями российских вооруженных сил на территории Украины.