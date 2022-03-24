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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В Петербурге решили заменить дефицитные лекарства дженериками

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Петербургские поставщики лекарств ищут новых производителей в Китае, Индии и Бангладеш, сообщил на пресс-конференции председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Военная операция на Украине

По его словам, оригинальные препараты, которые нечем заменить, город будет приобретать для льготников по тем ценам, которые предложит поставщик. Остальные препараты заменят дженериками.

"Мы будем уже ориентироваться, исходя из того, во-первых, что рынок лекарственных препаратов не замыкается только на тех странах, которые в отношении Российской Федерации избрали такие недружественные действия. Наши поставщики сейчас занимаются поиском производителей в странах Юго-Восточной Азии. А именно там - в Индии, Бангладеш, Китае - и сосредоточены в основном производители субстанций", - сказал чиновник.

"Естественно, мы понимаем, что те лекарственные препараты, которые имеют дженерические формы, естественно, мы будем использовать в том числе и дженерические формы, чтобы в рамках выделенного бюджета обеспечить все-таки всех жителей, которые имеют право на льготное обеспечение, всеми лекарственными препаратами", - добавил Лисовец.

Главный внештатный специалист по диабетологии комитета по здравоохранению Ирина Карпова признала, что пациенты не всегда готовы принимать дженерики. Так, дефицит инсулина гларгин ("Лантус"), который, по ее словам, наблюдается два последних года, связан с тем, что пациенты отказываются от заменителей.

"Но проблемы связаны не с его нехваткой, а я бы назвала 90% этих проблем психологическими. Потому что при появлении дженерических препаратов - это препараты-заменители - многие пациенты были настроены именно на оригинальный препарат, имеющий торговое наименование "Лантус", и тратили очень много энергии, чтобы добыть этот препарат", - сказала Карпова.

При этом, она заверила, что такой дженерик, как "РинГлар", на практике показал "высокую эффективности и заменяемость".

23 марта Лисовец признал дефицит в аптеках 34 видов лекарств, 32 из которых относятся к перечню жизненно необходимых и важных лекарств. По его словам, в большинстве случаев перебои с поставками возникли из-за нарушений в логистике.

Петербург Дмитрий Лисовец Индия Китай Бангладеш Ирина Карпова Лантус РинГлар
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