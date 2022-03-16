Полиция Петербурга ликвидировала финансовую пирамиду с сотнями вкладчиков

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Деятельность потребительского общества, работавшего по принципу финансовой пирамиды, пресекли полицейские Петербурга, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны четверо руководителей организации (...) в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - сказала Волк.

Предварительно установлено, что фигуранты создали кооператив, представительства которого в течение шести лет работали в нескольких регионах РФ, в том числе в Петербурге и Ленинградской области. Организаторы обещали вкладчикам доход в размере до 18% годовых, заверяя, что деньги будут вложены в развитие собственных бизнес-проектов: сети автомоек, каршеринговой фирмы и сельхозпредприятия.

Однако, по словам Волк, заявленную доходность подозреваемые обеспечить не могли и платили пайщикам дивиденды за счет привлечения средств новых клиентов. В 2021 году кооператив прекратил выплачивать проценты и отказался возвращать клиентам вложенные деньги.

По информации МВД, количество обманутых вкладчиков исчисляется сотнями.

Полицейское следствие возбудило 20 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), объединив их в одно производство.