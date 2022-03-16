Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Полиция Петербурга ликвидировала финансовую пирамиду с сотнями вкладчиков

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Деятельность потребительского общества, работавшего по принципу финансовой пирамиды, пресекли полицейские Петербурга, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны четверо руководителей организации (...) в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - сказала Волк.

Предварительно установлено, что фигуранты создали кооператив, представительства которого в течение шести лет работали в нескольких регионах РФ, в том числе в Петербурге и Ленинградской области. Организаторы обещали вкладчикам доход в размере до 18% годовых, заверяя, что деньги будут вложены в развитие собственных бизнес-проектов: сети автомоек, каршеринговой фирмы и сельхозпредприятия.

Однако, по словам Волк, заявленную доходность подозреваемые обеспечить не могли и платили пайщикам дивиденды за счет привлечения средств новых клиентов. В 2021 году кооператив прекратил выплачивать проценты и отказался возвращать клиентам вложенные деньги.

По информации МВД, количество обманутых вкладчиков исчисляется сотнями.

Полицейское следствие возбудило 20 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), объединив их в одно производство.

Петербург МВД РФ Ирина Волк

Новости

Суд снизил сроки наказания экс-полицейским, задержавшим журналиста Голунова

Источник заявил о временном введении рекомендуемых предельных цен на металлы в РФ

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

Роскомнадзор заблокировал сайт "Новых известий" и еще более 30 ресурсов

Роскомнадзор заблокировал сайт "Новых известий" и еще более 30 ресурсов

В Кремле не исключили санкции против лидеров недружественных РФ стран

В Кремле не исключили санкции против лидеров недружественных РФ стран

Мединский заявил, что РФ выступает за превращение Украины в мирную и нейтральную страну

Мединский заявил, что РФ выступает за превращение Украины в мирную и нейтральную страну
Военная операция на Украине

Лавров увидел надежду на компромисс в переговорах с Украиной

Лавров увидел надежду на компромисс в переговорах с Украиной

Сайт "Кавказского узла" заблокирован в РФ

ФНС предложила новые варианты для покидающих РФ компаний с иностранным участием

ФНС предложила новые варианты для покидающих РФ компаний с иностранным участием

В РФ подготовят меры поддержки авиапредприятий с учетом опыта "ковидного" 2020 г.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код