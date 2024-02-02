В Петербурге суд рассмотрит дело о финансовой пирамиде с 18 тысячами пострадавших

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге следователи МВД завершили расследование дела вероятных организаторов финансовой пирамиды "Лайф из гуд", сообщила представитель МВД Ирина Волк. Дело рассмотрит Приморский суд.

По делу проходят 35 предполагаемых соучастников, судить будут десять из них. Жители Петербурга, Московской области и Башкирии обвиняются в организации деятельности по привлечению денежных средств и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере в составе преступного сообщества.

По версии следствия, с 2014 года в девяти регионах была создана сеть организаций под единым брендом "Лайф из гуд". Гражданам предлагали стать стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо доход в размере до 30% годовых. При этом реальным инвестированием вкладов фигуранты не занимались.

"Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов. Кроме того, граждан вводили в заблуждение об уровне доходности вложений, указывая в договорах параметры гораздо ниже обещанных. Полученные от вкладчиков деньги похищались", - сказала Волк.

Потерпевшими признаны более 220 человек. Общая сумма материального ущерба превышает 280 млн рублей. Всего в деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 18 тысяч россиян. Они вложили в жилищный кооператив более 15 млрд рублей, 2 млрд из которых организаторы криминальной схемы присвоили, полагают следователи.

В качестве обеспечительной меры по возмещению материального ущерба наложен арест на более чем 2,3 тысяст находящихся в собственности кооператива квартир и деньги на счетах компании в сумме свыше 3,7 млрд рублей. Также арестованы активы фигурантов на общую сумму порядка 1 млрд рублей.

Деятельность финансовой пирамиды пресекли в марте 2022 года.