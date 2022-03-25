Глава Якутии заявил о сложностях с северным завозом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Новые экономические условия осложняют северный завоз в Якутии, в том числе из-за роста отпускных цен у оптовиков и изменений логистики транспортных потоков, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.

"Мы за летнюю навигацию должны завезти на территорию республики 1,8 млн тонн различных грузов: топлива, продовольствия, продукции технического назначения. Мы не можем ждать июня-июля, мы должны привозить уже сейчас в марте, сконцентрировать достаточно серьезные финансовые средства и сделать закупки. Кроме проблем по финансам, конечно же, есть проблемы повышения оптовых цен у поставщиков, есть проблемы транспортной логистики", - отметил он.

Все эти проблемы и варианты их решения были рассмотрены 25 марта на совещании с вице-премьером, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, сказал Николаев.

"Даны очень конкретные поручения, начиная от поставок топлива угля и нефтепродуктов, работы морского и железнодорожного транспорта. Это как раз те вещи, решение которых позволит нам навигацию и северный завоз в целом провести на высоком организационном уровне", - заметил Николаев.

За счет северного завоза обеспечивается снабжение 25 регионов России, более 3 млн человек, завозится более 3 млн тонн грузов.

На совещании у Трутнева было сказано, что сейчас северный завоз проходит в достаточно сложной обстановке, изменилась логистика транспортных потоков. В 2021 году изменение логистики и повышение нагрузки на транспортные компании привело к существенным задержкам в реализации северного завоза. Часть грузов вывозилась в ручном режиме.

"В этом году добавились такие факторы как существенные изменения цен и увеличение стоимости кредитных ресурсов. Если мы не предпримем скоординированных мер, то все эти факторы приведут к уменьшению устойчивости северного завоза и к увеличению цен, а это важнейший параметр, который мы должны сохранить, чтобы цены для людей не были подвержены резкому росту", - сказал Трутнев на совещании.