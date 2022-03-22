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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:42

Минсельхоз ждет стабилизации цен на продукты после принятых мер

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз сообщил, что рассчитывает на стабилизацию цен на продукты питания в России за счет принятых в последнее время мер.

Военная операция на Украине

Отечественные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности столкнулись с ростом себестоимости производства из-за удорожания упаковки, ингредиентов, электроэнергии и других составляющих, а также колебаний курсов валют и роста цен на импортное сырье и перестройки привычных логистических цепочек.

"В настоящее время сложности с логистикой компании решают за счет оперативного изменения каналов поставок или переориентации на альтернативных поставщиков", - отметили в министерстве.

Ведомство напоминает, что направило в Минэкономразвития предложения о временном обнулении импортных пошлин на ряд ингредиентов для производства шоколада и детского питания.

18 марта совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил освободить на 6 месяцев от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и товары, используемые в их производстве. "Решение, в частности, касается животной и молочной продукции, овощей, семян подсолнечника, соков, сахаров, какао-порошка, аминокислот, крахмалов, ферментов и прочих пищевых продуктов", - говорилось в сообщении торгового блока ЕЭК.

Предложение о временном обнулении пошлин на ряд товаров при ввозе ЕАЭС и рассмотрении этого вопроса на площадке ЕЭК было одобрено 10 марта на заседании российской подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

Минсельхоз также напоминает, что до 31 августа 2022 года действует запрет на экспорт сахара, а также тарифная льгота на импорт сахара и сахара-сырца в размере 300 тысяч тонн. "Применяемые меры будут способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке", - уверены в ведомстве.

По информации "Известий", компания Nestle уведомила партнеров о повышении цен с 1 апреля. Торговые сети получили такую информацию от производителя 15 марта. Так, стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks - до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20-30%, какао и напитков Nesquik - от 20% до 25%. Плюс к этому производитель предлагает повысить цену готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) - от 20% до 30%. Повышение до 25% коснется и всей шоколадной продукции.

Минсельхоз Nestle ЕЭК
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