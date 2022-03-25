Кремль отверг обвинение в использовании фосфорных бомб на Украине

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Кремле отвергли утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия использует в ходе специальной военной операции на Украине фосфорные бомбы.

"Россия никогда не нарушала международных конвенций, - на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - По деталям рекомендую обращаться в Министерство обороны РФ".

Заявление президента США Джо Байдена о том, что использование Россией химического и биологического оружия недопустимо, Песков назвал "попыткой переключить внимание" с другого скандала.

"Мы уже говорили об этом - (относимся к таким заявлениям - ИФ) как к попытке переключить внимание на совершенно эфемерную, якобы существующую угрозу на фоне того скандала, который разгорается в мире в связи с биологическими программами, программами по химическому и биологическому оружию, которые осуществлялись Соединенными Штатами в различных странах, в том числе на Украине", - сказал пресс-секретарь президента России.

Также Министерству обороны он переадресовал вопрос, соответствуют ли действительности заявления представителей США о том, что до 60% высокоточных российских ракет, использованных в ходе спецоперации на Украине, не сработали.

"У меня не может быть комментария, я не хочу уподобляться США и бездоказательно что-либо на это счет заявлять, здесь могут что-то сказать только наши военные, поэтому я рекомендую к ним и обращаться", - заявил Песков.