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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:32

Регионы смогут при необходимости возвращать масочный режим

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Регионы смогут возвращать уже отмененный масочный режим, если в них ухудшится ситуация с коронавирусом, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. Она сказала это телеканалу "Россия 24".

Она отметила, что решения об отмене или введении обязательного ношения масок принимается по оперативной ситуации в регионе.

1 марта Роспотребнадзор разрешил отменить ковид-ограничения в общественных местах, общепите, учреждениях здравоохранения и культуры с учетом особенностей штамма "омикрон". Рекомендация соблюдать масочный режим сохранилась для закрытых помещений и поездов.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января 2020 года – 29 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Наталья Пшеничная
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