Омикрон составляет 98% от всех выявленных случаев COVID в России

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм "омикрон" по последним данным составляет 98% от общего числа выявленных случаев COVID-19 в России.

"Это штамм ("омикрон" - ИФ), который по нашим данным мониторинга пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов, то есть 98% людей, которые заболевают ежедневно", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья во вторник.

Она добавила, что показатели заболеваемости в России в целом находятся выше показателей аналогичного периода прошлого года. "То есть сегодня успокаиваться и говорить, что у нас все хорошо и спокойно, не следует", - сказала Попова.

Вместе с тем она подчеркнула, что динамика и особенности омикрон-штамма коронавируса позволяют констатировать, что ситуация в субъектах РФ выровнялась, что дало возможность смягчить ряд ограничений.