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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Кремль заявил о невозможности обсуждать судьбу Крыма

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Крым - российская территория, а Конституция России исключает возможность обсуждения судьбы любого российского региона, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, есть ли варианты достижения договоренностей по Крыму с учетом позиции Украины, которая была высказана на переговорах в Стамбуле 29 марта. Представители Киева предложили прописать в договоре с Россией переговоры о статусе Крыма.

"А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать и рассказывать не будем", - сказал Песков.

По его словам, пока позитивом стало то, что украинская сторона начала "конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает", в остальном прорывов он не заметил и считает, что "еще предстоит весьма и весьма длительная работа".

В Стамбуле украинская сторона предложила включить в проект договора с Россией пункт о том, что спор о Крыме и Севастополе будет обсуждаться на двусторонних переговорах, а окончательное решение примут президенты двух стран, сообщил днем ранее лидер российской делегации Владимир Мединский. Он отметил, что это предложение не соответствует позиции Москвы.

Крым Дмитрий Песков Кремль Украина
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