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Американец Тревор Рид во второй раз объявил голодовку в мордовской колонии

Американец Тревор Рид во второй раз объявил голодовку в мордовской колонии
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года студент из Техаса Тревор Рид вновь объявил голодовку в мордовской колонии.

"Могу подтвердить эту информацию", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Рида Сергей Никитенков, отвечая на вопрос о голодовке своего подзащитного.

Как заявила семья американца, голодовку он объявил из-за подозрения на туберкулез и незаконного, по его мнению, водворения в ШИЗО.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием УФСИН по ситуации.

В ноябре прошлого года Рид уже объявлял голодовку. В УФСИН Мордовии тогда сообщали, что американец с заявлением об объявлении голодовки к администрации учреждения не обращался, а пищу принимает согласно распорядку дня. Также в службе опровергли сообщения о подозрении на туберкулез у Рида.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

28 июня 2021 г. Мосгорсуд признал приговор Риду законным.

Дело Тревора Рида

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в столичную полицию поступило сообщение, что гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и указывали на необходимость его освобождения.

В минувшем феврале американские дипломаты и адвокаты Рида сообщили, что у него подозрение на туберкулёз.

Тревор Рид Мордовия США
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