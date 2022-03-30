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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:30

В УФСИН объяснили новую голодовку американца Рида несогласием со взысканием

В ведомстве назвали удовлетворительным состояние осужденного

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Самочувствие американца Тревора Рида, объявившего голодовку в мордовской колонии, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в УФСИН региона.

"В понедельник, 28 марта, осужденный Рид объявил голодовку по причине несогласия с взысканием, которое было применено к нему по решению дисциплинарной комиссии учреждения с учетом обстоятельств совершения нарушения и предыдущего поведения осужденного", - заявили в УФСИН.

По данному факту материалы направлены в прокуратуру, добавили там. "В настоящее время Рид находится под постоянным контролем медицинских работников", - подчеркнули в ведомстве.

В УФСИН отметили, что осужденный Рид неоднократно проходил обследование на туберкулез в исправительном учреждении.

"Во всех случаях комплексная диагностика подтвердила отсутствие заболевания. Кроме того, он никогда не находился в контакте с лицами, больными туберкулезом", - сообщили в ведомстве.

Ранее в среду адвокат Рида Сергей Никитенков рассказала "Интерфаксу", что его подзащитный вновь объявил голодовку.

Как заявила семья американца, голодовку он объявил из-за подозрения на туберкулез и незаконного, по его мнению, водворения в ШИЗО.

В ноябре прошлого года Рид уже объявлял голодовку. В УФСИН Мордовии тогда сообщали, что американец с заявлением об объявлении голодовки к администрации учреждения не обращался, а пищу принимает согласно распорядку дня. Также в службе опровергли сообщения о подозрении на туберкулез у Рида.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду, который летом 2019-го в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании, девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших сотрудников МВД.

Рид был признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

28 июня 2021 г. Мосгорсуд признал приговор Риду законным.

ФСИН Мордовия Тревор Рид США
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