Мединский заявил о готовности Украины выполнить принципиальные требования РФ

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Он добавил, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле во вторник.

"Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия", - уточнил он.

Мединский подчеркнул, что Украина "впервые за все предшествующие годы заявила о готовности договариваться с Россией".

Помощник президента РФ также отметил, что "принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной". По его словам, "работа продолжается, переговоры продолжаются".

Военная операция РФ на Украине и переговоры Москвы с Киевом

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ страны Запада ввели против России масштабные санкции. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины.

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров. По его итогам замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что "переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость". В связи с этим, по его словам, принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. В свою очередь Мединский сообщил, что встреча президентов России и Украины возможна после подготовки договора и одновременно с его парафированием.