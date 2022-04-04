Американец Тревор Рид прекратил голодовку в мордовской колонии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Осужденный по обвинению в нападении на полицейских американец м прекратил голодовку. Об этом сообщили "Интерфаксу" в УФСИН России по республике Мордовия в понедельник.

"В пятницу, 1 апреля, осужденный Рид прекратил голодовку и приступил к приему пищи. В тот же день по его желанию он был направлен в лечебно-профилактическое учреждение для прохождения дополнительного медицинского обследования. Состояние здоровья осужденного удовлетворительное", - сказали в УФСИН.

На прошлой неделе стало известно, что отбывающий наказание в одной из мордовских колоний Рид объявил голодовку из-за несогласия с вынесенным взысканием. Как заявила семья иностранца, он сделал это из-за подозрения на туберкулез и водворения в ШИЗО.

УФСИН региона сообщало, что самочувствие Рида удовлетворительное.

Ранее в понедельник адвокаты американца сообщили, что он потерял в весе за время голодовки и помещен в медучреждение.

В ноябре прошлого года Рид уже объявлял голодовку. В УФСИН Мордовии тогда сообщали, что американец с заявлением об объявлении голодовки к администрации учреждения не обращался, а пищу принимает согласно распорядку дня.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

28 июня 2021 г. Мосгорсуд признал приговор Риду законным.

Фабула дела

16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и указывали на необходимость его освобождения.

В минувшем феврале американские дипломаты и адвокаты Рида сообщили, что у него подозрение на туберкулёз.