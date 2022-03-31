В Грузии сочли провокацией заявление Южной Осетии о планах войти в состав РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В правящей партии "Грузинская мечта" назвали провокационным заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о намерении проведения в республике референдума о вхождении в состав Российской Федерации, ждут реакцию Москвы.

"Как видно, провокаций в отношении Грузии станет больше. Мы должны дождаться реакции России на намерение так называемой Южной Осетии на вхождение в состав Российской Федерации. Эта реакция станет дополнительным мессенджем по отношению Москвы к суверенитету и территориальной целостности Грузии", - заявил один из лидеров правящей партии, депутат парламента Бека Давитулиани в четверг журналистам.

Он отметил, что у Грузии сегодня есть возможность отреагировать с помощью международных рычагов "на подобные шаги в отношении грузинских оккупированных территорий".

"Сегодня Грузия не может защитить силовыми методами то, что принадлежит ей, и об этом речи нет", - сказал Давитулиани.

По мнению лидера оппозиционной партии "Гирчи", депутата Яго Хвичия, на планы "сепаратистов" Грузия должна ответить еще большей интеграцией с Западом, чтобы "эта проблема была не только грузинской".

Накануне Бибилов заявил, что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России.

"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - говорилось в заявлении, распространенном пресс-службой партии "Единая Россия".

Ранее в четверг Бибилов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) сказал, что в случае вхождения Южной Осетии в состав РФ она могла бы стать единым субъектом с Северной Осетией.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников в среду заявлял "Интерфаксу", что Южная Осетия может выразить свое пожелание войти в состав РФ, и в правовом плане это вполне возможно.

В качестве юридических шагов со стороны Южной Осетии может быть и обращение к РФ, и другие юридические и конституционные процедуры, считает глава комитета.

"В любом случае для России, которая сегодня защищает и по большей части содержит эту республику ничего не изменится, а может быть, даже станет лучше в экономическом плане", - отметил Калашников.