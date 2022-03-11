Зеленский заявил, что оружие массового поражения на Украине не разрабатывалось

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине никто не разрабатывал оружие массового поражения.

"Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает", - сказал он в четверг вечером в видеообращении.

Зеленский также заявил, что лаборатории на Украине "остались ещё с советских времен и занимаются обычной наукой", а не военными технологиями.

Ранее Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.

Пентагон опроверг это утверждение, указав, что Соединенные Штаты не разрабатывают биологическое оружие на украинской территории. При этом замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд отметила, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и Вашингтон обеспокоен тем, что "российские силы могут попытаться получить контроль над ними".