Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

Зеленский заявил, что оружие массового поражения на Украине не разрабатывалось

Зеленский заявил, что оружие массового поражения на Украине не разрабатывалось
Фото: Laurent Van der Stockt for Le Monde/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине никто не разрабатывал оружие массового поражения.

"Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает", - сказал он в четверг вечером в видеообращении.

Зеленский также заявил, что лаборатории на Украине "остались ещё с советских времен и занимаются обычной наукой", а не военными технологиями.

Ранее Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.

Пентагон опроверг это утверждение, указав, что Соединенные Штаты не разрабатывают биологическое оружие на украинской территории. При этом замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд отметила, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и Вашингтон обеспокоен тем, что "российские силы могут попытаться получить контроль над ними".

Хроника 24 февраля – 11 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta

Военная операция на Украине

Китай выступил за мирное урегулирование украинского конфликта

Китай выступил за мирное урегулирование украинского конфликта

Страны G7 начали готовить новый пакет санкций против России

Лидеры стран ЕС поручили ЕК дать оценку заявкам на вступление Украины, Молдавии и Грузии

Лидер КНДР распорядился модернизировать космодром Сохэ

Лидер КНДР распорядился модернизировать космодром Сохэ
Военная операция на Украине

Россия выступила с инициативой созыва СБ ООН по биологическим лабораториям США на Украине

Facebook и Instagram временно разрешат призывы к насилию в отношении российских военных

Интерпол не будет исключать из своих рядов РФ, но изменит схему рассмотрения ее запросов

Турецкая авиакомпания Pegasus объявила об отмене всех рейсов в Россию с 13 по 27 марта

Walt Disney приостановит всю деятельность в России

Walt Disney приостановит всю деятельность в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код