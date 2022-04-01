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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Германия прервала сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Германия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере, сообщил Der Spiegel со ссылкой на письмо министра финансов ФРГ Кристиана Линднера главе Минфина Украины Сергею Марченко.

Издание уточняет, что письмо было отправлено 29 марта.

В частности, приостанавливается обмен информацией между налоговыми органами, Германия больше не возмещает российским гражданам и компаниям удержания в случае двойного налогообложения.

Министр заверил своего украинского коллегу, что федеральное правительство поддержит усилия Организации экономического сотрудничества и развития по исключению России из всех ее органов, добавляет Der Spiegel.

Минфин Германия Украина Белоруссия Кристиан Линднер Сергей Марченко
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