Германия прервала сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Германия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере, сообщил Der Spiegel со ссылкой на письмо министра финансов ФРГ Кристиана Линднера главе Минфина Украины Сергею Марченко.

Издание уточняет, что письмо было отправлено 29 марта.

В частности, приостанавливается обмен информацией между налоговыми органами, Германия больше не возмещает российским гражданам и компаниям удержания в случае двойного налогообложения.

Министр заверил своего украинского коллегу, что федеральное правительство поддержит усилия Организации экономического сотрудничества и развития по исключению России из всех ее органов, добавляет Der Spiegel.