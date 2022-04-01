Некорректные заявления на отсрочку от армии грозят IT-компаниям лишением аккредитации

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские IT-компании могут лишиться аккредитации и льгот, если подадут несоответствующие требованиям заявления на предоставление сотрудникам отсрочки от армии, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

"Организация имеет шансы потерять аккредитацию и льготы, если поданные заявления не будут соответствовать требованиям", - говорится в сообщении.

Планируется, что форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля в электронном виде. За 50 дней до начала призыва аккредитованной IT-компании нужно подать списки сотрудников, которые соответствуют критериям. Минцифры в течение 20 дней будет собирать и проверять информацию и затем направит данные в Минобороны России.

Помимо этого, в Минцифры предложили снизить минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки IT-специалистами. Он может быть снижен на 50 тыс. рублей.

"Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тыс. рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тыс. рублей для регионов", - говорится в сообщении.

2 марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в рамках нового пакета мер поддержки все IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники получат отсрочку от призыва. Кроме того, разработчикам мобильных приложений и организациям, занимающимся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предоставят налоговые преференции. IT-компании также смогут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники - оформить льготную ипотеку.

1 апреля правительство РФ утвердило правила получения отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников аккредитованных IT-компаний.