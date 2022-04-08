Региональные ФНС смогут проверять IT-бизнес только с одобрения межрегиональных

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Региональные управления Федеральной налоговой службы должны будут получать разрешения на проведение проверок в IT-компаниях только с одобрения вышестоящего налогового органа, сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на разъяснения ФНС.

"Если региональное управление ФНС захочет прийти в компанию с проверкой, то оно должно направить свой запрос в межрегиональный ФНС, где изучат обоснованность такого решения", - говорится в сообщении.

При этом если налоговые органы начали проверку в IT-компании до публикации соответствующего разъяснения, то они вправе довести ее до конца.

В ведомстве уточнили, что проверки приостанавливаются на три года, до 3 марта 2025 года включительно.

В начале марта правительство объявило о мерах поддержки IT-отрасли в условиях санкций. Одна из мер - освобождение IT-компаний от налоговых проверок на 3 года.