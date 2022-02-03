Лидер "Яблока" призвал Путина отреагировать на задержание Мусаевой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к президенту Владимиру Путину в связи с задержанием в Нижнем Новгороде жены судьи Заремы Мусаевой и в связи с высказываниями высокопоставленных чеченских чиновников в адрес журналистов и правозащитников.

Политик сослался на видеозаписи задержания Мусаевой, появившиеся в СМИ, и заявил, что считает действия силовиков незаконными.

У лидера "Яблока" также "вызывает серьезное беспокойство" то, что "руководители органов государственной власти (Чеченской) Республики называют "террористами" и "пособниками террористов" общественных деятелей нашей страны, в том числе члена СПЧ Игоря Каляпина, журналиста "Новой газеты" Елену Милашину, а также саму "Новую газету" и телеканал "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом)", процитировали обращение в пресс-службе партии.

Рыбаков убежден, что "высказывания в их адрес нельзя воспринимать иначе как угрозу жизни этих людей и сотрудников этих изданий".

Он призвал Путина принять меры в связи со сложившейся ситуацией.

Зарему Мусаеву задержали 20 января в Нижнем Новгороде и доставили в Чечню, где сначала она получила 15 суток административного ареста, по словам силовиков, отказалась от адвоката и затем стала фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после ее задержания заявил, что она в Грозном чуть не лишила глаза силовика. Ее мужа, бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, он обвинил в предательстве судебной системы, а его сыновей - в редактировании оппозиционного властям Чечни телеграм-канала. Сын судьи Ибрагим Янгулбаев заочно арестован по обвинению в публичных призывах к терроризму.

В Грозном отмечали, что задержание Мусаевой прошло законно, поскольку в нем участвовал сотрудник нижегородской полиции, а задержали ее, поскольку она не реагировала на вызовы на допрос в качестве свидетеля.

Бывший судья Янгулбаев после задержания жены покинул Россию.

По данным СМИ, в феврале депутат Госдумы Адам Делимханов в видеообращении высказал угрозы в адрес семьи Янгулбаевых, а также тех, кто переведет его слова на русский. 2 февраля в Грозном прошел массовый митинг с требованием добиться экстрадиции всех Янгулбаевых и запретить "Новую газету", "Дождь" и правозащитный "Комитет против пыток" (одноименная организация была ликвидирована после признания иноагентом в 2016 году). Кадыров назвал террористами журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, и руководителя "Комитета против пыток", члена СПЧ Игоря Каляпина.

После этого журналисты и правозащитники не раз добивались реакции властей на задержание Мусаевой и заявления руководителей Чечни. В Кремле от комментариев отказывались. В ночь на 3 февраля пресс-служба Кадырова сообщила, что его в Москве принял президент Владимир Путин. Только накануне в Кремле говорили, что не слышали, чтобы такая встреча планировалась.