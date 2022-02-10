Верховный суд Чечни отклонил жалобу на арест жены бывшего судьи Янгулбаева

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Чечни не удовлетворил жалобу стороны защиты на арест обвиняемой в применении насилия к полицейскому Заремы Мусаевой - жены бывшего судьи Сайди Янгулбаева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Меру пресечения в отношении Мусаевой оставили без изменения", - сказал собеседник агентства.

21 января СМИ сообщили, что представители силовых структур Чечни задержали в Нижнем Новгороде жену Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву и доставили ее в Грозный. Там, как сообщил позже глава республики Рамзан Кадыров, она напала на сотрудника полиции.

После того, как Ленинский районный суд Грозного 21 января назначил Мусаевой 15 суток ареста за мелкое хулиганство, председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что считает ситуацию понятной с юридической точки зрения и полагает, что после окончания ареста она окажется на свободе. Он направил письмо генеральному прокурору РФ с просьбой проверить информацию о недопуске адвоката к Мусаевой.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова тогда заявила, что ситуация с Мусаевой требует проверки, обратившись к прокурору Чеченской республики Шарпудди Абдул-Кадырову, а также в Генпрокуратуру РФ.

Задержание Мусаевой стало поводом ряда вызвавших резонанс высказываний. Сын экс-судьи Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. Рамзан Кадыров заявил о законности действий республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Критика прозвучала в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых Кадыров назвал террористами.

В СМИ появились сообщения, что депутат Госдумы Адам Делимханов допустил угрозы в адрес семьи Янгулбаевых. В СПЧ запросили перевод соответствующих высказываний Делимханова. Если в заявлении Делимханова действительно были угрозы, этим должна заниматься Генпрокуратура, заявил секретарь СПЧ Александр Точенов.

2 февраля Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Мусаеву на два месяца по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Член СПЧ Александр Брод заявил "Интерфаксу", что считает необходимым, чтобы Генпрокуратура России провела проверку и взяла под особый контроль ситуацию с Мусаевой.