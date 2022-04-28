Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Беглов заявил, что участие в ПМЭФ подтвердили представители 69 стран

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Представители 69 государств подтвердили, что примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе отчета перед Законодательным собранием.

Эти страны он не назвал.

По его словам, "заявки продолжают поступать" и "экономический форум состоится". Беглов выразил уверенность, что события, подобные ПМЭФ, чемпионату мира по футболу и празднику выпускников "Алые паруса", будут точками притяжения в будущем, "несмотря ни на какие санкции".

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. Страной-гостем конгресса выступит Египет.

ПМЭФ Петербург Египет Александр Беглов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Евгения Ройзмана составили протокол о неуважении к власти

На Евгения Ройзмана составили протокол о неуважении к власти

Жесткую посадку вертолета под Саратовом объяснили сближением с другим вертолетом

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Частный вертолет разбился в Саратове

Синоптики пообещали россиянам теплый май

Синоптики пообещали россиянам теплый май

В МИД РФ осудили попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине

В МИД РФ осудили попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине

Twitter оштрафован на 3 млн руб. за отказ удалять публикации свастик

В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни

В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни