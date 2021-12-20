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Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Проведение Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, запланированное на 17-21 января 2022 года, отложено на начало лета в связи с неопределенностью, вызванной распространением нового штамма COVID-19 "омикрон".

"В текущих условиях пандемии коронавируса проводить глобальные очные мероприятия исключительно сложно, - говорится в сообщении ВЭФ. - Несмотря на то, что для форума предусмотрены строгие медицинские протоколы, высокая контагиозность "омикрона" и последствия этой ситуации для туризма и мобильности потребовали отсрочки проведения мероприятия".

Каждый год в конце января в швейцарском Давосе проходит ежегодная встреча ВЭФ, которая собирает мировую элиту политики и бизнеса. В этом году из-за пандемии COVID-19 форум прошел в онлайн-формате.

В сообщении ВЭФ отмечается, что в январе 2022 года вместо очной встречи будет проведена серия онлайн-сессий, участники которых сфокусируются на "выработке решений по самым актуальным мировым проблемам".

Тем временем, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) должен пройти в следующем году 15-18 июня в очном формате.

Швейцария Давос коронавирус

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