РКН объяснил блокировку сайта "Новой газеты. Европа" фейками о спецоперации

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что сайт издания "Новой газеты. Европа", созданный уехавшими за рубеж сотрудниками "Новой газеты", был заблокирован из-за обнаруженной на нем Генпрокуратурой недостоверной информации о ходе военной операции России на территории Украины.

"По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Новая газета. Европа". На указанном ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине", - сообщили в ведомстве на запрос агентства.

В РКН напомнили, что за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность (ст. 207.3 УК РФ).

Утром в пятницу стало известно, что сайт онлайн-издания "Новая газета. Европа", созданного уехавшими из России сотрудниками "Новой газеты", стал недоступен в России. "Редакция не получала никаких предупреждений и писем от Роскомнадзора. Возможно, сайт могли заблокировать", - говорится в сообщении на сайте издания.

Согласно данным универсального сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и сайтов в РФ, доступ ограничивается к сайту novayagazeta.eu на основании требования Генпрокуратуры от 26 апреля.

28 марта российская "Новая газета" сообщила о приостановке выпуска издания на сайте, в сетях и на бумаге после второго предупреждения Роскомнадзора, которое грозит отзывом регистрации СМИ. "Вскоре журналисты "Новой", которые были вынуждены покинуть Россию из-за фактического запрета на профессию, создали "Новую газету. Европа" - не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически", - отмечается в сообщении.