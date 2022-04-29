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"Новая газета. Европа" сообщила, что ее сайт стал недоступен в РФ

"Новая газета. Европа" сообщила, что ее сайт стал недоступен в РФ
Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сайт онлайн-издания "Новая газета. Европа", созданного уехавшими из России сотрудниками "Новой газеты", стал недоступен в России, сообщает издание.

"Сайт "Новой газеты. Европа" перестал открываться на территории России, сообщили нам читатели. Это подтверждает и сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck. Согласно порталу, доступность сайта - 0%. Редакция не получала никаких предупреждений и писем от Роскомнадзора. Возможно, сайт могли заблокировать", - говорится в сообщении на сайте издания.

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28 марта российская "Новая газета" сообщила о приостановке выпуска издания на сайте, в сетях и на бумаге после второго предупреждения Роскомнадзора, которое грозит отзывом лицензии СМИ.

"Вскоре журналисты "Новой", которые были вынуждены покинуть Россию из-за фактического запрета на профессию, создали "Новую газету. Европа" - не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически", - отмечается в сообщении.

"Интерфакс" обратился за комментарием в Роскомнадзор.

Новая газета
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