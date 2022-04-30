Глава Минздрава спрогнозировал в июне рост заболеваемости COVID-19 в России

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Новый подъем заболеваемости COVID-19 в РФ ожидается в июне, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что, по нашим прогнозам, существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце - конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается", - сказал журналистам в субботу Мурашко.

Он призвал граждан не ждать новой "волны" коронавирусной инфекции и заняться ее профилактикой.

Министр также сообщил, что после 12 мая все основные объемы плановой медпомощи в РФ планируется восстановить.

"Планируем, что после 12 числа фактически основные объемы все восстановим", - сказал он.