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Глава Минздрава спрогнозировал в июне рост заболеваемости COVID-19 в России

Глава Минздрава спрогнозировал в июне рост заболеваемости COVID-19 в России
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Новый подъем заболеваемости COVID-19 в РФ ожидается в июне, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что, по нашим прогнозам, существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце - конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается", - сказал журналистам в субботу Мурашко.

Он призвал граждан не ждать новой "волны" коронавирусной инфекции и заняться ее профилактикой.

Министр также сообщил, что после 12 мая все основные объемы плановой медпомощи в РФ планируется восстановить.

"Планируем, что после 12 числа фактически основные объемы все восстановим", - сказал он.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко коронавирус
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