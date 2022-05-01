В России за сутки коронавирусом заболели 7 047 человек

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 047 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

По его информации, по состоянию на 1 мая, количество госпитализаций за сутки составило 1 442 человека и снизилось по сравнению с предшествующими на 44%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 12 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 70 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах России, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 147 человек, накануне сообщалось о 157 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 7 363 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 316.

В Москве заразились еще 455 человек, в Петербурге - 421, в Подмосковье - 307.

Выздоровели за сутки 8 733 человека, или на 21% меньше по сравнению с 30 апреля, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 189 401 случай заражения коронавирусной инфекцией, 376 041 умерший и 17 548 788 выписанных.