В России коронавирус за сутки выявили у 7,7 тысячи человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 710 случаев, госпитализированы за сутки 2 558 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 161 человек, накануне штаб сообщал о 166 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ был зарегистрирован 7 681 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно выросло.

Выздоровели за сутки 11 041 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 174 тыс. 991 случай заражения коронавирусной инфекцией, 375 тыс. 727 умерших и 17 млн 529 тыс. 033 выписанных.