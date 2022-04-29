Росстат сообщил,что в марте в России умерли 35 584 человека с COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2022 года в России умерли 35 584 человека, у которых был диагностирован COVID-19, в 27 124 случаях коронавирусная инфекция стала основной подтвержденной причиной смерти, следует из опубликованных данных Росстата.

Еще в 3081 случае инфекция рассматривается как основная причина смерти, однако для идентификации вируса нужны дополнительные исследования.

Для 5 379 умерших в марте COVID-19 был диагностирован как сопутствующее заболевание, в 1 177 случаев из них инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

У 4 202 пациентов сопутствующий коронавирус не повлиял на наступление летального исхода.

По уточненным данным Росстата, в феврале умерли 43 543 россиян с коронавирусом, для 34 323 человек он стал подтвержденной основной причиной смерти, еще в 3 576 случаях для определения инфекции нужны дополнительные исследования. Для 5 644 летальных исходов в феврале коронавирус стал сопутствующим заболеванием. Из них на 1073 случая смерти COVID-19 оказал существенное влияние, уточнили в Росстате.

Таким образом, по сравнению с февралем общее число умерших с коронавирусом в марте снизилось на 18,3%.

Всего за март в России умерли 201 072 человека. Смерти с COVID-19 составили 17,7% от общей смертности за месяц.

В январе 2022 года в стране умерли 35 807 человек с коронавирусом, в декабре 2021 года - 54 818, в ноябре - 88 138, в октябре - 75 544, в сентябре - 44 721 пациент.