Пограничный пункт пропуска в Курской области обстрелян со стороны Украины

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пункт пропуска на границе в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня, 30 апреля около 15.30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена", - написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт отметил, что жертв, пострадавших и разрушений нет.

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