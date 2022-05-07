Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, а также исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна и дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших, а также тем, кто потерял жилье, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Губернатор Красноярского края Усс доложил президенту России о ситуации с природными пожарами, о мерах, которые предпринимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации", - сказал Песков журналистам.

"Владимир Путин также выслушал доклад от и.о. главы МЧС Чуприяна, дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жильё в результате распространения пожаров", - сообщил он.

Пожары в Красноярском крае

В субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания.

По данным регионального МЧС, по состоянию на 22:00 по местному времени на территории края в результате пожаров пострадало 484 строения в 13 муниципальных образованиях. Известно о семи погибших. В регионе введен режим ЧС.

К настоящему моменту, как сообщили в МЧС РФ, все пожары, вызванные ураганным ветром, в Красноярском крае локализованы.