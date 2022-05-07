МЧС объявило о локализации всех пожаров в Красноярском крае

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Все пожары, вызванные ураганным ветром, в Красноярском крае локализованы, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Красноярском крае пожарная обстановка стабилизировалась. Все пожары локализованы. Продолжается тушение пожаров в 13 муниципальных районах края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации пожаров привлекались 814 человек, задействовано 294 единицы техники, из них от МЧС России - 356 человек и 76 единиц техники.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), число погибших в результате пожаров увеличилось до семи человек.

"В ходе тушения пожара обнаружены два тела, мужское и женские", - говорится в сообщении ЕДДС Ачинска.

В субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания.

Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.

По данным регионального МЧС, по состоянию на 22:00 по местному времени на территории края в результате пожаров пострадало 484 строения в 13 муниципальных образованиях. Наибольшее количество разрушений приходится на Уярский, Дзержинский, Рыбинский и Большемуртинский районы. Большинство пострадавших от пожаров людей в настоящее время размещены у родственников.

Ранее Рослесхоз сообщил, что в населенных пунктах края по причине замыканий на подстанциях и линиях электропередачи сгорело 350 домов.

По фактам гибели людей в результате пожаров в селе Никольск и селе Талажанка главное следственное управление СКР по краю и Республике Хакасия возбудило два уголовных дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц.