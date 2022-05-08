Пожар повредил свыше полутысячи домов в Красноярском крае

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Более 500 жилых домов и 300 строений уничтожены либо повреждены в результате пожаров, произошедших в субботу из-за аномальных погодных условий в Красноярском крае, сообщает пресс-центр краевого правительства.

Там отметили, что на состоявшемся в воскресенье заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям было объявлено о пяти погибших и 19 пострадавших. Накануне Единая дежурная диспетчерская служба информировала о семи погибших.

В правительстве региона добавили, что 14 пострадавшим, в том числе шести пожарным, потребовалась госпитализация. Кроме того, огнем уничтожены и повреждены 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.

Пресс-служба краевого главка МЧС сообщила, что пожары продолжают полыхать в десяти районах Красноярского края. Полностью ликвидированы возгорания в четырех районах: Боготольском, Козульском, Шарыповском и Абанском.

По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на утро воскресенья, в крае действует 21 лесной пожар на площади 957 га в 19 районах. Накануне вечером МЧС РФ объявило о локализации всех пожаров в Красноярском крае.

В субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев и повреждения линий электропередач во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания. Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.

Сильный ветер на территории края сохраняется. Оперативный штаб и экстренные службы продолжают работу, резюмировали в администрации региона.