Число строений, поврежденных из-за пожаров в Красноярском крае, выросло до 484

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Почти 500 строений повреждено в результате пожаров в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на 22:00 местного времени на территории края в результате пожаров пострадало 484 строения в 13 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшее количество строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах.

Всего на тушение привлекается от системы РСЧС 619 человек и 138 единицы техники, из них от МЧС России 414 человека личного состава и 86 единицы техники.

Ранее Рослесхоз сообщил, что в населенных пунктах края по причине замыканий на подстанциях и линиях электропередачи сгорело 350 домов.

В субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания.

Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.

По данным МЧС по краю, в настоящее время локализовано 14 пожаров. Локализация пока не объявлена в населенном пункте Уяр.

По фактам гибели пяти человек в результате пожаров в селе Никольск и селе Талажанка главное следственное управление СКР по краю и Республике Хакасия возбудило два уголовных дела по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц).