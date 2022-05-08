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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:55

МЧС назвало хорошим состояние пожарных, пострадавших на пожарах в Красноярском крае

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Двое из шести пожарных, пострадавших при тушении пожаров в Красноярском крае, уже выписаны из больницы, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"На данный момент двое сотрудников федеральной противопожарной службы уже находятся дома и готовы приступить к выполнению своих обязанностей", - сказано в сообщении.

Состояние остальных госпитализированных пожарных хорошее, отмечает пресс-служба.

Шестеро пожарных получили отравления угарным газом и ожоги при ликвидации пожаров и защите населенных пунктов в Большемуртинском и Уярском районах края. Все они были госпитализированы в районные больницы и получили соответствующую помощь.

Всего в результате пожаров пострадали 19 человек. Кроме того, краевое правительство о пяти погибших, Единая дежурная диспетчерская служба - о семи.

В субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев и повреждения линий электропередач во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания. Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС. Огнем повреждено либо уничтожено более 500 жилых домов и 300 строений.

Красноярский край МЧС РФ
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