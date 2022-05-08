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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:55

Два человека погибли из-за пожаров в дачном поселке в Иркутской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем телеграм-канале, что число жертв пожара в садовом товариществе Моргудон увеличилось до двух человек.

Губернатор отметил, что, по словам представителей надзорных органов и муниципалитета, все дома использовались в летний период, территория не убиралась, электричество в зимний период отключалось. Причины пожара устанавливаются, но, по предварительным данным, причиной стал человеческий фактор. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщалось, в дачном поселке Моргудон в Братском районе огнем повреждены 35 домов. Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области до особого указания.

Иркутская область
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