Более десятка лесных пожаров продолжают действовать в Иркутской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Тринадцать лесных пожаров на общей площади 695,5 га действуют в настоящее время в Иркутской области, есть угроза для двух поселков, сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

По его данным, пожары действуют в Тайшетском, Качугском, Нижнеудинском, Братском и Тулунском районах.

"Прогноз погодных условий не изменился. Количество районов с повышенным классом пожарной опасности только увеличивается. Сегодня у нас 20 районов с 5 классом опасности и пять районов - с 4 классом. Усиление ветра идет почти по всей области. На 10-11 мая предварительный прогноз - по всей области понижение температуры и ветер до 14 м/с", - сообщил Кобзев.

По его словам, продолжается перегруппировка десантников, в том числе переброска десантников на пожар в Качугском районе.

Что касается пожара рядом с населенным пунктом Тамтачет, то пока угрозы поселку нет. Огонь распространился на площадь в 10 га, на месте работают 20 человек и 7 единиц техники.

В Братском районе действует три пожара, в зоне риска находятся села Дубынино (лесной пожар) и Кобляково (там горят сельхозполя).

"По моему поручению увеличено число расчетов по ликвидации и патрулированию. На месте работают специалисты, в том числе, по установлению причин пожаров, - сказал Кобзев. - Туда же убыл глава района для координации вопросов. При ухудшении обстановки возможна экстренная эвакуация жителей".

Накануне в Иркутской области из-за непогоды был объявлен режим ЧС.