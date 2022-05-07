Режим ЧС объявлен в Иркутской области из-за непогоды

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области до особого указания, сообщил губернатор Игорь Кобзев в субботу.

"Только что закончил экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его итогам введен режим ЧС на территории всей области до особого указания. Причина - в неблагоприятных погодных условиях", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате произошедших в субботу пожаров в селе Половино-Черемхово Тайшетского района сгорели шесть жилых домов, здание школы, два нежилых дома. В дачном поселке Моргудон в Братском районе огнем повреждены 35 домов.

Глава региона отметил, что в обоих случаях тушение осложнялось сильным порывистым ветром.

Как сообщалось, оба пожара локализованы.