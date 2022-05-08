Энергоснабжение в затронутых пожаром районах Красноярского края восстановят к вечеру

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению энергоснабжения и мобильной связи продолжаются в пострадавших от пожаров районах Красноярского края, сообщает пресс-центр краевого правительства.

Энергетики намерены наладить энергоснабжение во всех районах края до конца дня, отмечается в сообщении. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению сотовой связи в муниципальных образованиях.

"На сегодняшний день порядка 5% инфраструктуры операторов связи не работает. Это связано с тем, что электричество в территориях отключается, где есть ветровая нагрузка на линии и появляется риск возникновения пожаров из-за короткого замыкания. Однако проводная связь работает - телефоны и таксофоны", - сказал министр цифрового развития региона Николай Распопин.

По его словам, самая серьезная ситуация была в Уяре, где из-за крупного пожара сгорела инфраструктура сотовой связи.

"Специалисты на месте не могли получить доступ к оборудованию, чтобы отключить связь, поэтому там наблюдались проблемы. Ближе к вечеру практически все операторы связь восстановили. Сейчас в Уяре, хоть и со снижением качества, но сотовая связь всех операторов работает. В целом по территориям края ситуация стабильная", - сказал Распопин.

В субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания. Огнем уничтожены и повреждены 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.

В результате пожаров в регионе пострадали 19 человек. Кроме того, краевое правительство о пяти погибших, Единая дежурная диспетчерская служба - о семи.

Как сообщает пресс-центр краевого правительства, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их перевезут в краевую больницу в Красноярск.

Среди пострадавших шестеро пожарных, в МЧС назвали их состояние хорошим. Двое их них уже выписаны из больницы.

Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.