Все пожары в населенных пунктах в Красноярском крае локализованы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пожары в шести населенных пунктах продолжают действовать в Красноярском крае, все они локализованы, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Согласно сообщению, по состоянию на 16:30 по местному времени 14 пожаров ликвидированы. Продолжают действовать пожары в населенных пунктах Белый Яр Ачинского района, Лакино Большмуртинского района, Уяр, Курай и Ашпатск Дзержинского района и в населенном пункте Заозерный в Рыбинском районе.

В их тушении задействовано 522 человека и 126 единиц техники, в том числе от МЧС России - 335 человек и 57 единиц техники.