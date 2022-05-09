В Красноярском крае зафиксировали лесные пожары на площади более 1 тыс. га

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - На территории Красноярского края на утро понедельника действует 13 лесных пожаров на общей площади 1 тыс. 3 га, сообщается на сайте регионального лесопожарного центра.

"Очаги возгораний действуют в районах: Иланский муниципальный район, Тасеевский муниципальный район, Енисейский муниципальный район, Емельяновский муниципальный район, Сухобузимский муниципальный район, Абанский муниципальный район, Ужурский муниципальный район, Новоселовский муниципальный район. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

В тушении принимают участие 216 человек, задействовано 34 единиц техники.

Как сообщалось, в субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания.

По последним данным, пять человек погибли, еще 19 человек пострадали.

Ликвидировали последствия стихии сотрудники оперативных служб, работники промышленных предприятий, добровольцы. Огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.

По данным МЧС края, все пожары в населенных пунктах региона локализованы.

Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.