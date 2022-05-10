Эксперты связали грядущий уход пяти губернаторов с их непопулярностью

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Досрочный уход в отставку глав пяти регионов связан с невысокой популярностью этих руководителей у электората с учетом предстоящих в сентябре губернаторских выборов, считает первый вице-президент фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин.

"В целом ничего нового (в отставках) нет. По большому счету, так происходило и раньше, только было больше растянуто во времени. Обычно в течение значительной части весны губернаторы уходили и назначались врио. И где-то примерно раз в неделю это происходило. Но поскольку уходили по одиночке, на это не обращали такого большого внимания. Это не было таким большим событием федерального масштаба", - сказал Макаркин во вторник в "Интерфаксу".

"Такое ощущение, что сейчас предпочтительно одновременно назначить временно исполняющих обязанности. Теперь есть возможность одновременно подписать соответствующие указы. В сентябре - губернаторские выборы. Следует ожидать, что будут назначены те врио, к которым с точки зрения избираемости претензий быть не может, а в период до губернаторских выборов вряд ли они успеют совершить какие-либо серьезные ошибки. Зато могут выдвинуть свои программы, интересные избирателям. У тех, кто объявил о своем уходе, были определенные сомнения в своей избираемости", - сказал собеседник агентства.

Политтехнолог не сомневается, что в ближайшее время станет известно о назначении в качестве врио "избираемых политиков, которые были бы "государевыми людьми", и у которых был бы запас прочности и способность эффективно коммуницировать с избирателями".

Не видит сенсации в серии отставок губернаторов и глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Эти отставки в целом в логике инерционного сценария, когда перед окончанием срока полномочий губернаторов возникает вопрос, есть за что их оставлять, или не за что. И всегда есть категории глав регионов, которых и уволить особенно не за что досрочно, но и на новый срок нет большого смысла оставлять", - сказал Виноградов "Интерфаксу".

"Такие замены начались осенью (смена ярославского губернатора), и после паузы о пакете замен объявлено сегодня. Думаю, что трое из них, Жвачкин, Васильев и Ерофеев, не имели особой мотивации, и слухи о том, что всех губернаторов оставят еще на год-два из-за сосредоточенности федеральной власти на военно-геополитической тематике, пугали их самих. В целом речь идет о губернаторах-середняках и аутсайдерах, которые ждали своей замены", - сказал эксперт.

Ранее о решении уйти в отставку заявили саратовский губернатор Валерий Радаев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Рязанский губернатор Николай Любимов решил не переизбираться на следующий срок.