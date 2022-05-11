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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:13

В Курской области продлили до 25 мая высокий уровень террористической опасности

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт вместе с руководителями силовых структур решил продлить повышенный ("желтый") уровень террористической опасности в регионе до 25 мая. Он сообщил об этом в Telegram.

Он отметил, что праздничные дни в регионе прошли спокойно, но угрозы пока сохраняются и нужно сохранять бдительность.

"Желтый" уровень террористической опасности введен в Курской области с 11 апреля в связи с возможными провокациями "украинских националистов", и с тех пор продлевался. В связи с повышением уровня угрозы в регионе были установлены контрольные пункты наблюдения, где дежурят военные и полиция, а также усилено патрулирование населенных пунктов.

Ранее 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил у себя в регионе повышенный уровень террористической опасности до 25 мая.

Хроника 24 февраля – 11 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт Украина
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