Губернатор Курской области объяснил причины раздающихся в регионе выстрелов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Звуки выстрелов, на которые в субботу жаловались жители приграничных районов Курской области, связаны с работой российской авиации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

"Спешу успокоить жителей наших приграничных районов, которые были взволнованы выстрелами. Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории", - пояснил он.

Губернатор также отметил, что "на территории Курской области боевых действий не ведется, угроз для жителей региона нет".

Ранее власти приграничных Суджанского и Рыльского районов Курской области предупреждали местных жителей об учебных стрельбах, которые планировалось провести 5,6 и 7 мая.

Курская область граничит с территорией Украины. В регионе до 11 мая введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.