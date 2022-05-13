280 домовладений в Белгородской области повреждены обстрелами со стороны Украины

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - По состоянию на пятницу, в Белгородской области насчитывается 280 домовладений с различной степенью повреждений, которые были получены в результате обстрелов с украинской стороны, сообщает пресс-служба облправительства.

Отмечается, что наибольшее число пострадавших объектов находится в Белгородском районе. Также есть разрушения и в Грайворонском горокруге.

В населенных пунктах, подвергшихся обстрелам, полностью восстановлены 124 домовладения.

"В селе Головчино работы выполняются очень быстро и качественно. Из 95 поврежденных домовладений осталось восстановить 10", - приводятся в сообщении слова советника губернатора Валентина Демидова.

Полностью восстановлены все 16 пострадавших домовладений в Белгороде на улицах Дальняя Садовая, Везельская, Совхозная. Завершаются работы в поселке Майском. В селах Журавлёвка и Нехотеевка Белгородского района восстановительные работы пока приостановлены из соображений безопасности.

Подрядные организации уже приступили к ремонту в селе Солохи, где по предварительным подсчетам пострадали 54 домовладения.

"Здесь разные степени разрушения: есть дома, где необходимо заменить 1-2 стекла, либо отремонтировать 2-3 дырки в заборе, а есть серьезные повреждения, где нужно полностью или частично восстанавливать домовладение или хозпостройку", - прокомментировал Демидов.

По его информации, в результате обстрелов во всех населенных пунктах также повреждено 85 автотранспортных средств - это сельскохозяйственная техника, легковые и грузовые автомобили.

"Проведена экспертная оценка, владельцам будет выплачена компенсация либо произведен ремонт транспортных средств", - говорится в сообщении.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.

14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлёвка. В Журавлёвке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.

19 апреля при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.

25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлёвка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших.

26 апреля ночью было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе. Повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.

5 мая произошел обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки. В результате в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.

11 мая было обстреляно село Солохи. В результате погиб 18-летний молодой человек и семь человек получили ранения.