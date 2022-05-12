Число раненых в результате обстрела белгородского села выросло до 7 человек

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - При обстреле села Солохи в Белгородской области ранения получили семь человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По ситуации в селе Солохи. Семь раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь", - написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о шести раненых и одном погибшем.