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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Белгородский губернатор встретился в больнице с раненными при обстреле села Солохи

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил в больнице раненных в результате обстрела села Солохи с украинской стороны.

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Он выразил надежду, что двое детей смогут полностью поправиться к началу нового учебного года. "Через месяц-полтора отправим их на восстановление в детские санатории, чтобы уже к школе были в строю", - написал он в телеграм-канале в субботу после посещения больницы.

"Очень сильно переживал за Никиту, парню 14 лет. Но врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы его спасти. Сегодня, сидя в палате, он улыбается. Сдержанно. По-мужски. Говорит, уже не больно. Второй мальчишка тоже идет на поправку", - сообщил глава региона.

Гладков также рассказал о состоянии взрослых пострадавших в этом обстреле. "Всего поступили пять мужчин. Трое уже выписаны на амбулаторное долечивание, у них были осколочные ранения. Сейчас в больнице находятся двое пациентов, их состояние стабильное. Но ранения тяжелые, поэтому восстановление займет от полутора месяцев", - сообщил губернатор.

Он добавил, что всем раненым будет предоставлена возможность оздоровиться в санаториях.

11 мая Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Солохи. В результате обстрела погиб 18-летний студент колледжа и семь человек пострадали.

Белгородская область
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