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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

При обстреле белгородского села Солохи погиб студент колледжа

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Студент Белгородского строительного колледжа Руслан Нифёдов погиб после обстрела со стороны Украины села Солохи 11 мая. Об этом сообщил "Интерфаксу" преподаватель учебного заведения Николай Игнатенко.

"Руслан Нифёдов погиб в результате обстрела ВСУ мирного села Солохи", - уточнил собеседник агентства.

В учебном заведении организовали сбор пожертвований для семьи погибшего.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что в результате обстрела села погиб один человек, он скончался в машине скорой помощи. Семеро получили ранения. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Белгородская область
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