Продлен арест фигуранту дела о стрельбе в университете в Перми

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Перми Дзержинский суд продлил до 20 августа арест студенту Тимуру Бекмансурову, который обвиняется в стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 20 сентября 2021 года, передает из суда корреспондент "Интерфакса".

Такое решение приняла судья Ирина Кобелева. Бекмансуров и его адвокат не возражали. В суд обвиняемый пришел на костылях, при задержании он был ранен и ему ампутировали часть ноги.

В суде следователь сообщил, что по делу завершены больше 230 судебных экспертиз, опрошено больше тысячи свидетелей. В деле 102 тома. Предварительное расследование пока не окончено: следствие должно предъявить фигуранту обвинение в окончательной редакции и ознакомить с документом пострадавших. Поэтому срок расследования продлен до 20 августа.

Жертвами стрельбы в ПГНИУ стали шесть человек, еще 47 признаны пострадавшими. Некоторые пострадавшии получили травмы, прыгая из окон, когда пытались спастись. Бекмансурова тяжело ранил инспектор ДПС, обезоружил и задержал. Студенту потребовалось долгое лечение.

Бекмансурову вменяют п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК (убийство более двух лиц общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). По фактам попадения пуль в автомобили и имущество университета возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 2. ст. 167 УК).

В ходе следствия Бекмансуров признал вину. На учете у нарколога он не состоит и у психиатра не наблюдался.